Insulta il medico che la soccorre perchè nero | ' Vai a vendere al mercato' A processo per razzismo

Advertising

1IsabellaMilani : @marisamoles @HuffPostItalia Non sbaglia. Non è lavoro del medico del PS quello di parlare. E il messaggio su Twitt… - _D_a_s__ : RT @CarlGustavJung9: Lo schifo di un finto medico che insulta un 92 enne più lucido di moltissimi ragazzini ed il disagio dei commenti, lo… - Lucacec71 : RT @CarlGustavJung9: Lo schifo di un finto medico che insulta un 92 enne più lucido di moltissimi ragazzini ed il disagio dei commenti, lo… - ste___90 : RT @CarlGustavJung9: Lo schifo di un finto medico che insulta un 92 enne più lucido di moltissimi ragazzini ed il disagio dei commenti, lo… - MattiaWaTardis : RT @CarlGustavJung9: Lo schifo di un finto medico che insulta un 92 enne più lucido di moltissimi ragazzini ed il disagio dei commenti, lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulta medico

Corriere Adriatico

PESARO - Chiama l'ambulanza euno dei medici perché è un uomo di colore. Finisce a processo. E' la storia di una donna di 52 anni di origini romene residente da anni in Italia. Il caso è datato 2017, ma ieri è finito in ...No Vaxla Segre, Gian Marco Capitani chi è oggi Non solo per il suo partito, Gian Marco ... Ha anche svolto la professione diolistico. Attivo in politica nel Movimento Libera scelta ...PESARO - Chiama l’ambulanza e insulta uno dei medici perché è un uomo di colore. Finisce a processo. E’ la storia di una donna di 52 anni di origini romene residente da ...Il cinquantenne biellese che ieri sera si è recato al centro vaccinale della città piemontese per farsi somministrare una dose di vaccino tentando ...