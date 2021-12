Usa, Congresso evita shutdown: soldi ad agenzie federali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che permette di finanziare le agenzie federali fino al 18 febbraio, evitando il rischio di fermare il governo durante le festività natalizie. Con 69 voti favorevoli contro 28 contrari, il Senato ha appoggiato il provvedimento approvato in precedenza dalla Camera. Il presidente Joe Biden dovrebbe firmarlo entro oggi per farlo diventare legge. Se il disegno di legge non fosse stato approvato, milioni di lavoratori del settore pubblico sarebbero rimasti senza stipendio a Natale e Capodanno, mentre musei e parchi sarebbero stati chiusi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildegli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che permette di finanziare lefino al 18 febbraio,ndo il rischio di fermare il governo durante le festività natalizie. Con 69 voti favorevoli contro 28 contrari, il Senato ha appoggiato il provvedimento approvato in precedenza dalla Camera. Il presidente Joe Biden dovrebbe firmarlo entro oggi per farlo diventare legge. Se il disegno di legge non fosse stato approvato, milioni di lavoratori del settore pubblico sarebbero rimasti senza stipendio a Natale e Capodanno, mentre musei e parchi sarebbero stati chiusi. L'articolo proviene da Italia Sera.

