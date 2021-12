Milan | Pioli | “Kalulu? Il fatto che possa giocare in più ruoli è importante”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Stefano, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana ha parlato di Pierre

Sabato alle 15:00 ilospiterà la Salernitana a San Siro: ecco le ultime di formazione rossonera. Il punto di Marco Pasotto da MilanelloStefanochiede conferme al suoche, dopo il doppio ko con Fiorentina e Sassuolo, ha ritrovato il successo col Genoa. Domani c'è la Salernitana e la testa dei rossoneri, assicura il ...MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto continuità, poi abbiamo sbagliato la partita col Sassuolo ma ora abbiamo un’altra occasione per dimostrare che siamo una squadra forte. Di fronte avremo un avversar ...Archiviata la bella vittoria contro il Genoa, il Milan cerca continuità con la Salernitana, una squadra che ha messo in difficoltà la Juventus. Non ci sarà Kjaer, che si ...