GF Vip | Alex spera nel ‘triangolo amoroso’ | «Se Delia fosse qui diventerebbe amica di Soleil» – Video

(Di venerdì 3 dicembre 2021)C’è tanta confusione nella testa del “man”Belli. Anche se ha dichiarato di essere innamorato diSorge, pur non volendo dare seguito al rapporto per via della “moglie”Duran, che non esita ad attaccare dicendo che può stare tranquillamente a casa senza brontolare perché tanto ha i conto correnti pieni (!!!), l’attore nella casa del Grande Fratello Vip continua a fare dei discorsi decisamente ambigui, predicando “bene” e razzolando malissimo. E, soprattutto, sognando un’assurda amicizia tra. “C’è amore, c’è fisicità, a volte ci sono stati anche dei baci, no?! Ci sono state serate, capisci, belle… che però sono pure, nel senso che non hanno malizia“ ha dettoparlando con Jessica di questa ...

...triestino protagonista del Grande Fratello, Lulù Selassié non piace e non fanno nulla per nasconderlo. In diverse occasioni, il padre Franco, la mamma di Manuel e il suo migliore amico, non ...Questo perché Soleil Sorge non è proprio ben vista dai fan del GF6: infatti, per tutto il caos accaduto conBelli, la giovane viene considerata solo un burattino con poca personalità. ...C’è tanta confusione nella testa del “man” Alex Belli. Anche se ha dichiarato di essere innamorato di Soleil Sorge, pur non volendo dare seguito al rapporto per via della “moglie” Delia Duran, che non ...Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da tre mesi ma il reality di Canale ... con cui ha anche cominciato a dormire. Spazio anche ad Alex Belli che, dopo essersi dichiarato a Soleil avrà un nuovo ...