Internauti di tutto il mondo | unitevi!

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dal 6 al 10 dicembre si terrà in Polonia il 16esimo Internet Governance Forum globale (Igf). Gli oltre 1.000 speaker previsti, provenienti da 175 paesi, si ritroveranno a Katowice e online, per parlare di inclusione digitale, rispetto dei diritti umani, regolazione dei mercati, diritti dei consumatori, cambiamento climatico, e poi di cooperazione, fiducia e sicurezza online. L’iniziativa è delle Nazioni Unite che decisero di avviarla dopo il World Summit di Tunisi nel 2005. All’epoca era già chiaro che Internet avrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

faBBBio_braga : @curziomaltesetw ... e gli internauti di tutto il mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Internauti tutto

Facile.it

... finendo per esacerbare gli animi di una parte deglialgerini. Una decisione considerata ... e per evitare checià destabilizzasse gli alunni, i genitori non sono rimasti inerti. ...Prima di, è un riconoscimento globale concesso da uno dei più prestigiosi media americani. In secondo luogo, sono gliche con il loro voto suggeriscono alla redazione il nome del ...La password preferita dagli italiani è 123456, poco originale e facilmente violabile da parte degli hacker. Scopri di più su Facile.it!Come attrezzarsi contro i rischi della cancel culture e del nuovo galateo che impone censure e vieta l’appropriazione culturale. Dalla Festa dell’ottimismo, le voci di un regista, quattro comici e un ...