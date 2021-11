Variante Omicron, in Olanda prima di voli da Sudafrica (Di martedì 30 novembre 2021) La Variante Omicron era già in Olanda prima che fossero accertati casi sui passeggeri arrivati lo scorso 26 novembre con due voli provenienti dal Sudafrica. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente (Rivm). “Abbiamo trovato la Variante Omicron del coronavirus in due test risalenti al 19 novembre e al 23 novembre – ha affermato il Rivm in una nota – Non è ancora chiaro se queste persone abbiano visitato l’Africa meridionale”. Sono almeno 14 le persone risultate positive alla nuova Variante arrivate in Olanda con due voli dal Sudafrica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021) Laera già inche fossero accertati casi sui passeggeri arrivati lo scorso 26 novembre con dueprovenienti dal. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente (Rivm). “Abbiamo trovato ladel coronavirus in due test risalenti al 19 novembre e al 23 novembre – ha affermato il Rivm in una nota – Non è ancora chiaro se queste persone abbiano visitato l’Africa meridionale”. Sono almeno 14 le persone risultate positive alla nuovaarrivate incon duedal. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : E intanto facciamo l'ennesima interrogazione su Locatelli che pare sapere tutto sulla variante omicron (terminando… - RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - GianvitArmenise : RT @Frances40322984: TG2 ora ..è allarme 33 persone in 8 paesi europei affette da variante #Omicron e i loro sintomi sono lievi o impercett… - Brigante1959 : RT @L3onard___: Niente più bonifici per Crisanti? #Crisanti: “Variante Omicron? Se è così debole, vuol dire che la pandemia sta finendo.” -