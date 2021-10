Snam, Toyota e CaetanoBus alleati per far accelerare l'arrivo di auto e pullman a idrogeno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione che consenta di accelerare l'introduzione di una mobilita sostenibile basata sull'idrogeno. A sottoscriverlo sono stati i responsabili di Snam, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione che consenta dil'introduzione di una mobilita sostenibile basata sull'. A sottoscriverlo sono stati i responsabili di, ...

Advertising

rep_motori : Progetto idrogeno, accordo Toyota con Snam e CaetanoBus - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Accordo Snam-Toyota per accelerare sulla mobilità a idrogeno. Svilupperanno progetti per il trasporto pe... https://t.c… - HDmotori : Toyota con Snam e CaetanoBus per lo sviluppo di una mobilità ad idrogeno - ilmessaggeroit : Accordo Snam-Toyota per accelerare sulla mobilità a idrogeno. Svilupperanno progetti per il trasporto pe... - FinanciaLounge : #Snam, #Toyota e #CaetanoBus vogliono avviare una collaborazione per accelerare sulla #mobilità a #idrogeno -