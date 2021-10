Newcastle | avanza la candidatura di Fonseca per il post Bruce

Leggi su calcionews24

Il Newcastle in cerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Steve Bruce. Caldo il nome dell'ex romanista Paulo Fonseca. Come riferito dal Chronicle, il Newcastle starebbe sondando il terreno per l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca. L'ex Roma, al momento senza squadra, prenderebbe in mano l'eredità lasciata dall'esonerato Steve Bruce. Sullo sfondo resta il nome di Antonio Conte che, però, appare difficilmente raggiungibile rispetto al portoghese.