Pensioni di invalidità 2021: chi esclude dall'assegno il messaggio INPS n° 3495? (Di martedì 19 ottobre 2021) Sulla questione relativa alla pensione di invalidità interviene a gamba tesa anche il Dott Francesco Provinciali, già dirigente ispettivo Miur e giudice minorile, che scrivendo un editoriale sul messaggio INPS del 14 orrobre 2021 n° 3495 spiega dettagliatamente i contenuti dello stesso, a chi é rivolto ed il fine. Poi procede con alcune considerazioni personali che partono dall'esiguità dell'importo dell'assegno, una cifra che non consente affatto di vivere dignitosamente. Di seguito le sue parole da cui emerge amarezza per il contesto e vicinanza nei confronti di una categoria già duramente provata dalla vita e ancor più dall'assegno beffardo che riceve, ed un invito al Governo a valutare, visto che la coperta é sempre corta, come destinare i denari a disposizione, forse si ...

