Sinodalità, cosa c’è al cuore della dottrina di Papa Francesco (Di domenica 17 ottobre 2021) Da pochi giorni ha avuto inizio il sinodo sulla Sinodalità. “Il cammino della Sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”: questo l’impegno programmatico proposto già da Papa Francesco nella commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi. La Sinodalità, infatti, afferma Francesco, “è dimensione costitutiva della Chiesa”, così che “quello che il Signore chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo”. Un importante documento recentemente prodotto dalla Commissione Teologica Internazionale (2 marzo 2018), dal titolo “La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa”, offre significativi spunti di riflessione a riguardo. Il ... Leggi su formiche (Di domenica 17 ottobre 2021) Da pochi giorni ha avuto inizio il sinodo sulla. “Il camminoè il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”: questo l’impegno programmatico proposto già danella commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi. La, infatti, afferma, “è dimensione costitutivaChiesa”, così che “quello che il Signore chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo”. Un importante documento recentemente prodotto dalla Commissione Teologica Internazionale (2 marzo 2018), dal titolo “Lanella vita e nella missioneChiesa”, offre significativi spunti di riflessione a riguardo. Il ...

Advertising

civcatt : 'Un po’ sottovalutato, un po’ non capito... il #sinodo sulla sinodalità. Proseguirà in tutte le Chiese territoriali… - infoitinterno : Sinodo sulla sinodalità? Perché il Papa lo convoca e cosa significa? - incamminotv2000 : La puntata di ieri dedicata al significato di #sinodalità ???? - VenezianoMario : In Cammino, 14 ottobre 2021 - Cosa vuol dire sinodalità? - KattInForma : In Cammino, 14 ottobre 2021 - Cosa vuol dire sinodalità? -