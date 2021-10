Gli Stati Uniti riapriranno i confini ai viaggiatori stranieri vaccinati dal prossimo 8 novembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Venerdì il governo americano ha annunciato che a partire dal prossimo 8 novembre tutte le persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus potranno tornare a viaggiare liberamente verso gli Stati Uniti. La decisione era stata anticipata a Leggi su ilpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Venerdì il governo americano ha annunciato che a partire daltutte le persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus potranno tornare a viaggiare liberamente verso gli. La decisione era stata anticipata a

Advertising

fanpage : Omicidio #WillyMonteiro, nei cellulari dei fratelli Bianchi sono stati trovati anche video in cui esercitano violen… - fanpage : “I militari sprovvisti di Green pass alloggiati nelle caserme sono stati cacciati dalle proprie stanze” Gli effett… - M5S_Europa : Le linee guida per contenere il caro #bollette sono deludenti. L’aumento del prezzo del #gas avrà gravi ripercussio… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa riaprono confini l'8 novembre per viaggiatori vaccinati: (ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Gli Sta… - DanicWasTaken : RT @AsimmetrieOrg: #CarloGalli 'E gli Stati Uniti? E gli Stati uniti hanno fatto due guerre per prendersi l'Europa e pensate che la lascera… -