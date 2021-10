Un Posto al Sole, puntata di oggi 14 ottobre: Niko è distrutto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 14 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Niko sembra sopraffatto dal forte stress emotivo dell’ultimo periodo, tra l’aggressione di Susanna, finita in coma, e le indagini per risalire al colpevole. Niko, sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo che sta subendo. Il padre Renato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Anticipazioni “Unal”,del 142021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?sembra sopraffatto dal forte stress emotivo dell’ultimo periodo, tra l’aggressione di Susanna, finita in coma, e le indagini per risalire al colpevole., sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo che sta subendo. Il padre Renato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per… - LILITH24595979 : RT @alycecappellaio: Inventate palle talmente assurde che vi consiglierei di presentare il curriculum come sceneggiatori a “Un posto al sol… - AngelServoDiDio : @Linkem25 @parerisgraditi Io invertirei, a me pare che Sole lanci battutine a Nic, prima gli dice del divano, poi d… - Peppe2379 : RT @alycecappellaio: Inventate palle talmente assurde che vi consiglierei di presentare il curriculum come sceneggiatori a “Un posto al sol… - Justine_T20 : RT @alycecappellaio: Inventate palle talmente assurde che vi consiglierei di presentare il curriculum come sceneggiatori a “Un posto al sol… -