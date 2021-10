Russia: calo record della popolazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Russia se è verificato un calo record della popolazione. Secondo gli ultimi dati, la popolazione è diminuita di 997.000 unità. il motivo principale di questa diminuzione è l’aumento della mortalità, causato soprattutto dal Covid-19. In Russia si sta infatti verificando una quarta devastante ondata di coronavirus e ogni giorno si verificano almeno 900 morti. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Inse è verificato un. Secondo gli ultimi dati, laè diminuita di 997.000 unità. il motivo principale di questa diminuzione è l’aumentomortalità, causato soprattutto dal Covid-19. Insi sta infatti verificando una quarta devastante ondata di coronavirus e ogni giorno si verificano almeno 900 morti.

