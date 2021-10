Icardi | parla il suo agente | Milan e Juve attente a quello che potrebbe succedere

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’di Maurohato a margine della riunione dell’Assoagenti. Il noto procuratore Mario Giuffrida hato del suo assistito che è stato accostato più volte ad un ritorno in Serie A., futuro, mercato Le parole di Mario Giuffrida “Quest’anno decorreranno i due anni da quando il giocatore è andato all’estero e quindi si potrà beneficiare del Decreto Crescita e questo, in questo momento di crisi, può essere un aspetto utile. Andrebbe più volentieri alo alla? Questo dovete chiederlo a lui” LEGGI ANCHE:ntus, senti Vieri! “Ora non è più la favorita, sarebbe servito.” LEGGI ANCHE:, un calciatore positivo al Covid L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

Advertising

gilnar76 : Icardi alla Juve: parla l’agente! La verità sul possibile approdo a Torino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Icardi alla Juve: parla l'agente! La verità sul possibile approdo a Torino - - AlessandroVig0 : #Cassano è ossessionato dall'#Inter, parla male di tutte le persone che ne fanno parte e che ne hanno fatto parte.… - LeBombeDiVlad : ?? #Tottenham, #Paratici parla di mercato e #SerieA ?? #Icardi-#Juventus? Se ne parlava, ma… ???? Le sue parole… - Dadodiana8413 : Il principe saudita non ha ancora visto lo stadio e l'ufficio dove spippacchiarsi, però già si parla di Icardi al N… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi parla

Calcio News 24

... Alberto Cirio , e all'assessore alla Sanità, Luigi, chiedendo un incontro per " provare a ... Poi sidella postazione di Croce rossa di Pontechianale che, seppur geograficamente più vicina ...Paratici al Festival dello Sport: le dichiarazioni del dirigente ex Juve sulla trattativaFabio Paratici, ex Juventus ed attuale dirigente del Tottenham,al Festival dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI...Il noto procuratore Valerio Giuffrida ha parlato dell'approdo di Antonio Mirante al Milan, della crescita di Stefano Pioli e del futuro di Mauro Icardi. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da calciomer ...Icardi alla Juve: parla l’agente! La verità sul possibile approdo a Torino dell’attaccante argentino, in forza al Psg L’agente di Mauro Icardi, Valerio Giuffrida, è intervenuto a margine della riunion ...