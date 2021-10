“É sempre mezzogiorno”: polpettine di sarde al verdello di Fabio Potenzano (Di martedì 12 ottobre 2021) Facciamo un salto in Sicilia, dove splende ancora il sole ed il mare accoglie turisti e non. Ad accompagnarci è Fabio Potenzano, lo chef palermitano che ogni settimana ci regala dei piatti straordinari, per colori, sapori e profumi. Oggi è la volta delle polpettine di sarde al verdello. Ingredienti 400 g filetti di sarde, 200 g patate lesse, 15 g cipolla rossa, 20 g uva passa, 10 g pinoli, foglie di menta, foglie e scorza di limone verdello, sale e pepe 1 finocchio, 1 arancia, 1 pompelmo rosa, 1 pompelmo giallo, 1 limone, 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio di miele, olio, sale e pepe Procedimento Puliamo le sarde fresche o le compriamo già pulite. In una ciotola, quindi, mettiamo la cipolla cruda tritata finemente, le patate lesse schiacciate, le ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 12 ottobre 2021) Facciamo un salto in Sicilia, dove splende ancora il sole ed il mare accoglie turisti e non. Ad accompagnarci è, lo chef palermitano che ogni settimana ci regala dei piatti straordinari, per colori, sapori e profumi. Oggi è la volta delledial. Ingredienti 400 g filetti di, 200 g patate lesse, 15 g cipolla rossa, 20 g uva passa, 10 g pinoli, foglie di menta, foglie e scorza di limone, sale e pepe 1 finocchio, 1 arancia, 1 pompelmo rosa, 1 pompelmo giallo, 1 limone, 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio di miele, olio, sale e pepe Procedimento Puliamo lefresche o le compriamo già pulite. In una ciotola, quindi, mettiamo la cipolla cruda tritata finemente, le patate lesse schiacciate, le ...

