Ora è anche ufficiale: Capuano nuovo allenatore del Messina. Il comunicato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come anticipato in tempi non sospetti, ora è arrivata anche l’ufficialità: Eziolino Capuano è il nuovo allenatore dell’ACR Messina dopo l’esonero di Salvatore Sullo. Ecco il comunicato del club siciliano: “L’ACR Messina comunica che Ezio Capuano è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Lo staff è composto da Giuseppe Padovano, allenatore in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con funzione di match analyst, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico. Al tecnico Capuano vanno rivolti i migliori auguri per l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina dell’ACR Messina. Giovedì 14 ottobre alle 12:00 si terrà la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come anticipato in tempi non sospetti, ora è arrivatal’ufficialità: Eziolinoè ildell’ACRdopo l’esonero di Salvatore Sullo. Ecco ildel club siciliano: “L’ACRcomunica che Ezioè ilresponsabile tecnico della prima squadra. Lo staff è composto da Giuseppe Padovano,in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con funzione di match analyst, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico. Al tecnicovanno rivolti i migliori auguri per l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina dell’ACR. Giovedì 14 ottobre alle 12:00 si terrà la ...

Advertising

robymancio : Concludiamo la #NationsLeague con due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, però anche oggi abbiamo fa… - marcotravaglio : GREEN PAGLIACCI Quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a l… - trash_italiano : Bene Flaza. Ora però scusati anche con Tiziano Ferro. ?? - UffPost : RT @charliecarla: Caro Elio Pandolfi, grazie di tutto il buonumore che ci hai regalato. Io ti ringrazio per aver voluto bene alla Nanetta d… - TheQ_continuum : @LazzariAmbrogio La seconda dose di Pfizer a me per ora sembra aver ridotto molto l'artrite anche se i primi giorni… -