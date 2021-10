Nations League, Daspo per due tifosi spagnoli per cori razzisti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Questore di Milano ha emesso due Daspo della durata di un anno a carico di due tifosi spagnoli, dopo la finale di Nations League tra Spagna e Francia. I due tifosi iberici sono stati individuati a fermati dopo che, nel corso del secondo tempo, dal primo anello verde si sono sentiti ululati e frasi di matrice razzista nei confronti dei giocatori di colore della nazionale transalpina. Gli agenti della Digos hanno prontamente accompagnato i due ventenni presso gli uffici della Polizia di Stato, presenti all’interno dell’impianto dello Stadio Meazza, e denunciati. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Questore di Milano ha emesso duedella durata di un anno a carico di due, dopo la finale ditra Spagna e Francia. I dueiberici sono stati individuati a fermati dopo che, nel corso del secondo tempo, dal primo anello verde si sono sentiti ululati e frasi di matrice razzista nei confronti dei giocatori di colore della nazionale transalpina. Gli agenti della Digos hanno prontamente accompagnato i due ventenni presso gli uffici della Polizia di Stato, presenti all’interno dell’impianto dello Stadio Meazza, e denunciati. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Luis Enrique: "Unico rammarico? Il pari di Benzema" Luis Enrique in conferenza stampa analizza la sconfitta contro la Francia in Nations League. Le sue parole Luis Enrique ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro la Francia in finale di Nations League. "Oggi non è mancato niente, peccato aver fatto il primo gol e ...

Ranieri: 'Mourinho grande motivatore, il ko nel derby ci può stare' Il tecnico di Testaccio ha concluso parlando di Nazionale e del terzo posto in Nations League: 'Da questa competizione arrivano conferme per l'Italia, è stato importante dopo la Spagna dimostrare che ...

Albo d'Oro UEFA Nations League | UEFA Nations League UEFA.com Nations League, la Francia campione (di non si sa bene cosa) e il vero motivo dietro la nuova competizione: i… Sportivamente parlando la Nations League non ha senso, perché è uno strano doppione degli Europei ma senza né fascino né tradizione. È difficile trovare un titolo da assegnare alla Francia, che si è a ...

Sconcerti: "Donnarumma è alla deriva: ha scoperto il male di vivere" Mario Sconcerti è una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano. Nel suo editoriale ha fatto un focus su Gianluigi Donnarumma.

