Monte Sant’Angelo | conclusa “Mònde-Festa del Cinema sui Cammini” Conservazione della memoria | una missione per tutti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Di seguito il comunicato: Laè unaa cuisiamo chiamati per custodire l’immenso patrimonio immateriale che è stato tramandato di generazione in generazione. Ne è fermamente convinto il direttore artistico di “delsui” Luciano Toriello, che per la 4^ edizionemanizione – andata in scena adall’8 al 10 ottobre – ha chiamato a raccolta ospiti di rilievo, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, per riflettere sull’importanza e sulle modalità del “Custodire l’immateriale”. “Tradizioni, espressioni orali, eventi rituali, arti dello spettacolo, artigianato, consuetudini ...