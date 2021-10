Lo Stupido Hotel a Rimini ricrea il Grande Fratello con telecamere in camera (Di lunedì 11 ottobre 2021) La trovata dello Stupido Hotel Da anni l’esperimento sociale del Grande Fratello fa discutere il mondo intero e a oggi il reality è uno dei più amati e seguiti di sempre. Per questo motivo lo Stupido Hotel di Rimini ha deciso di promuovere un nuovo format che sta già attirando l’attenzione del web. A partire L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 ottobre 2021) La trovata delloDa anni l’esperimento sociale delfa discutere il mondo intero e a oggi il reality è uno dei più amati e seguiti di sempre. Per questo motivo lodiha deciso di promuovere un nuovo format che sta già attirando l’attenzione del web. A partire L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Stupido Hotel Vacanza per 2 a 1 euro a notte, ma la camera da letto è in diretta streaming Una vacanza per 2 al prezzo di 1 euro a notte ma c'è il trucco digitale . Si tratta di un'offerta decisamente conveniente quella fatta dallo Stupido Hotel di Rimini, ma "a patto che gli ospiti paghino con la privacy", spiega Fabio Siva, gestore della struttura già ribattezzata l'albergo "Grande Fratello". Gli ospiti infatti devono farsi ...

