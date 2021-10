“Diritti in Costituzione e procura nazionale unica”. In piazza l’appello dei familiari delle vittime di disastri e dei morti sul lavoro (Di sabato 9 ottobre 2021) “Basta con le stragi del profitto, non si può continuare a morire sul lavoro. Ma la politica è assente. E con la riforma Cartabia della giustizia finirà per allontanare ancora di più la voce delle vittime“. A lanciare un appello alle istituzioni, da piazza Santi Apostoli a Roma, è stato il comitato “Noi, 9 ottobre“, che riunisce diverse associazioni di familiari di vittime di stragi e disastri. Dalla quella di Viareggio a Rigopiano, al caso Moby Prince, passando per i parenti di chi ha perso e continua a perdere la vita per l’amianto. E ancora disastri ferroviari come quello di Andria e Corato, fino al ponte Morandi e alla strage alla scuola di San Giuliano di Puglia. E tanti altri. Si sono ritrovati insieme, da tutta la penisola, in occasione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “Basta con le stragi del profitto, non si può continuare a morire sul. Ma la politica è assente. E con la riforma Cartabia della giustizia finirà per allontanare ancora di più la voce“. A lanciare un appello alle istituzioni, daSanti Apostoli a Roma, è stato il comitato “Noi, 9 ottobre“, che riunisce diverse associazioni dididi stragi e. Dalla quella di Viareggio a Rigopiano, al caso Moby Prince, passando per i parenti di chi ha perso e continua a perdere la vita per l’amianto. E ancoraferroviari come quello di Andria e Corato, fino al ponte Morandi e alla strage alla scuola di San Giuliano di Puglia. E tanti altri. Si sono ritrovati insieme, da tutta la penisola, in occasione della ...

