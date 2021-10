Trevisan | 3 ore e 52 di battaglia per volare al 2° turno a Indian Wells

Advertising

WeAreTennisITA : 3 ORE E 52 MINUTI ?? Martina Trevisan e Marie Bouzkova hanno giocato una partita infinita, la seconda più lunga del… - Inviaggio65 : RT @WeAreTennisITA: 3 ORE E 52 MINUTI ?? Martina Trevisan e Marie Bouzkova hanno giocato una partita infinita, la seconda più lunga del 2021… - Gazzetta_it : Indian Wells la #Trevisan, al 2° turno dopo quasi 4 ore di lotta. Stasera tocca alla Paolini - AirForgi1 : RT @WeAreTennisITA: 3 ORE E 52 MINUTI ?? Martina Trevisan e Marie Bouzkova hanno giocato una partita infinita, la seconda più lunga del 2021… - Valezof : RT @WeAreTennisITA: 3 ORE E 52 MINUTI ?? Martina Trevisan e Marie Bouzkova hanno giocato una partita infinita, la seconda più lunga del 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Trevisan ore

Volli, fortissimamente volli. Una Martinapiù tenace che mai ha superato il turno al Wta di 1000 di Indian Wells dopo una lotta infinita, da record, in cui ha lottato su ogni palla per 3e 52 minuti per battere la ceca Marie ...Jo Squillo protagonista al Grande Fratello VIP in queste ultime, con uno scivolone che non è passato inosservato agli appassionati del reality. Ebbene mentre Jo ...Cavalli ex di Miriana, "...Manca un'eternità, se consideriamo la trama di questa partita. 01:13 - Intanto 3-3 nel 3° set. Qui intanto si fa lunghissima. Siamo a 3 ore e mezza di partita e stiamo al 3-3 nel 3° set. 23:20 - Fin q ...La sfida tra Paolini e Mertens andrà in scena durante la serata di venerdì 8 ottobre, come secondo incontro non prima delle ore 20.00 (dopo Cirstea Doi). L’azzurra ha superato il primo turno domando M ...