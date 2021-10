Advertising

LaStampa : Taiwan: “La Cina pronta a invaderci entro il 2025”. Biden cita il rispetto di un “imprecisato” accordo con Xi - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - ManuelRanieri : RT @Internazionale: Pechino ha lanciato delle incursioni aeree su Taiwan per ricordare a Taipei che l’obiettivo di Xi Jinping resta quello… - TorciaPolitica : USA e Cina gettano acqua sul fuoco della questione di Taiwan. - SuperFiammetta : Alta tensione #Pacifico.Mentre #sinistra italiana gioca a governare ????discutendo di miserie, #Taiwan si prepara all… -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan Cina

... implementata a: "Barcodiscount" . Si tratta di etichette adesive che cambiano colore con l'... con il Nord America e l'Europa che trainano ma buone aspettative anche per, Giappone, India e ...Il ministro Chiu Kuo - cheng ha aggiunto che "laha già la capacità di invaderee sarà in grado di organizzare un'invasione su larga scala entro il 2025". Entro il 2025, laridurrà i ...Lo ha dichiarato Joe Biden, dopo aver parlato con il presidente cinese Xi Jinping. Attriti sono nel frattempo sorti anche fra Cina e Francia: è infatti giunta a Taipei una delegazione francese compost ...Oltre la pandemia, anche venti di guerra Abbiamo considerato il 2020 e in gran parte anche il 2021, come l’anno più disgraziato in assoluto del nuovo millennio, dove il Covid l’ha fatto da padrone blo ...