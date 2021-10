Oms approva primo vaccino contro la malaria

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hato oggi ilin assoluto per prevenire la.”È un momento storico - ha affermato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - Il tanto attesoanti-per i bambini è una svolta per la scienza, per la salute dei più piccoli e per illlo della. Il suo utilizzo, in cima agli strumenti esistenti per prevenire la, potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno”. Il nuovoè stato realizzato dall’industria farmaceutica GlaxoSmithKline. Ilstimola il sistema immunitario di un bambino a contrastare il Plasmodium falciparum, il più mortale dei cinque agenti ...

Pedro Alonso, direttore del programma globale contro la malaria dell'Oms. 'I parassiti sono molto più complessi di virus o batteri e la ricerca di un vaccino contro la malaria è in corso da cento anni'.