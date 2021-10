Salernitana | Djuric si premia col rinnovo

Leggi su footdata

(Di martedì 5 ottobre 2021) I tifosi dellariabbracciano Milannel migliore dei modi: il gigante di Tuzla infatti festeggerà il gol vittoria contro il Genoa colcon i Granata. C’è l’accordo per il futuro: esiste già un’intesa di massima con la società campana per prolungare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2022. L’attaccante bosniaco a maggio del prossimo anno compirà 32 anni, ma ha già dimostrato di essere ancora determinante per le sorti della squadra. Il ds Fabiani in una recente intervista è apparso abbastanza tranquillo in merito: «Non ci dovrebbero essere problemi per ildi, ma sono cose di cui parlare nelle sedi opportune».