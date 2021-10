Calabria più Tonali: il Milan avanti 2-0 a Bergamo all’intervallo (Di domenica 3 ottobre 2021) Ottimo Milan in questi primi 45 minuti a Bergamo contro l’Atalanta, nel posticipo della 7a giornata di Serie A. Calabria dopo pochi secondi e Tonali lanciano i rossoneri, in una gara bella, con ritmi molto alti, veloci, ai quali i due club hanno abituato in queste settimane. Maignan bravo a tenere il Milan avanti sull’1-0, poi l’errore di Freuler ha lanciato Tonali verso il raddoppio. Milan al momento unica inseguitrice ravvicinata del Napoli. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Ottimoin questi primi 45 minuti acontro l’Atalanta, nel posticipo della 7a giornata di Serie A.dopo pochi secondi elanciano i rossoneri, in una gara bella, con ritmi molto alti, veloci, ai quali i due club hanno abituato in queste settimane. Maignan bravo a tenere ilsull’1-0, poi l’errore di Freuler ha lanciatoverso il raddoppio.al momento unica inseguitrice ravvicinata del Napoli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

