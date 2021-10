Youth4Climate, in migliaia a Milano per una marcia di 3 ore. Gli attivisti: «Nessuna fiducia nei governi» – Il video (Di sabato 2 ottobre 2021) Fridays for Future parla di 50mila manifestanti. Forse i numeri sono leggermente inferiori ma comunque in migliaia oggi – sabato 2 ottobre – hanno attraversato il centro di Milano per chiedere «giustizia climatica». Nella giornata conclusiva della PreCop26 – una settimana di incontri preliminari alla conferenza della Nazioni unite sul clima – gli attivisti di diverse associazioni per l’ambiente, insieme a cittadini comuni arrivati da tutta Italia, hanno camminato in corteo per circa tre ore. Alla fine della marcia che chiude le manifestazioni del Youth4Climate, in piazza Elsa Morante – davanti a City Life, modello di quartiere criticato dagli organizzatori -, i dimostranti si sono sdraiati a terra come ultimo atto della protesta. Dai microfoni, è stata rivolta la richiesta al governo Draghi di ... Leggi su open.online (Di sabato 2 ottobre 2021) Fridays for Future parla di 50mila manifestanti. Forse i numeri sono leggermente inferiori ma comunque inoggi – sabato 2 ottobre – hanno attraversato il centro diper chiedere «giustizia climatica». Nella giornata conclusiva della PreCop26 – una settimana di incontri preliminari alla conferenza della Nazioni unite sul clima – glidi diverse associazioni per l’ambiente, insieme a cittadini comuni arrivati da tutta Italia, hanno camminato in corteo per circa tre ore. Alla fine dellache chiude le manifestazioni del, in piazza Elsa Morante – davanti a City Life, modello di quartiere criticato dagli organizzatori -, i dimostranti si sono sdraiati a terra come ultimo atto della protesta. Dai microfoni, è stata rivolta la richiesta al governo Draghi di ...

