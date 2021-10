X Factor 2021 | dall’Iran all’Italia inseguendo il canto Nava con il suo “Sarabe” convince tutti tranne Mika | poi strappa anche il suo sì

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ironica e dalla personalità travolgente,, cantautrice persiana nata e cresciuta a Teheran, si esibisce sul palco di X– nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – portando un suo inedito dal titolo “” che unisce influenze orientali alla musica occidentale, scatenando i commenti dei giudici e aggiudicandosi 4 sì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfoglio_it : L’Unione europea contro chi sfrutta immigrazione e lavoro in nero. All’Italia fischiano le orecchie - GQitalia : «X Factor» è entrato in una fase ancora più delicata - ilfattovideo : X Factor 2021, dall’Iran all’Italia inseguendo il canto. Nava con il suo “Sarabe” convince tutti tranne Mika, poi s… - Italia_Notizie : X Factor 2021, l’ironico e pungente Protto conquista i giudici con il suo brano surreale e poetico: “Fossi ricco” - Giu_ggiola : RT @BorisSollazzo: Datemi Instant Carbonara Noodles e i Jalisse a Sanremo e nessuno si farà male. Puntatona ieri, ho una scimmia addosso pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2021

, i concorrenti delle Audizioni che sono passati ai Bootcamp: tutti i qualificati dopo le prime tre puntate. Con quella andata in onda il 30 settembre si è conclusa la prima fase di X ...Ascolti Tv 30 settembre. In prima serata su Rai1 - dalle 21.40 alle 23.42 - la seconda puntata di Fino all'Ultimo ... Su Sky Uno X754.402 abbonati e 2,8% di share. In fascia Access Prime ...Ancora tanti talenti a X Factor 2021, che chiude le Audizioni all'insegna della musica. Il meglio della serata, prossimo appuntamento: i temibili BootCamp ...Gli Oblivion sono un noto gruppo italiano. Il loro marchio di fabbrica è il repertorio showtunes. Conosciamoli meglio e vediamo chi sono.