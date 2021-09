Roma, indagato per omicidio il figlio della donna trovata morta in casa ieri ad Ardea (Di giovedì 30 settembre 2021) Ai microfoni della trasmissione "Chi l'ha visto" ha detto che non c'entra nulla con l'omicidio di sua madre. Eppure si ritrova indagato per omicidio il figlio della... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 settembre 2021) Ai microfonitrasmissione "Chi l'ha visto" ha detto che non c'entra nulla con l'di sua madre. Eppure si ritrovaperil...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che h… - fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - Adnkronos : #Roma, donna trovata morta ad #Ardea: figlio indagato per omicidio. - FrancescoBlotto : Enrico #Varriale indagato per #stalking. La ex compagna: «Mi ha insultata e picchiata» - TgrRai : Tor San Lorenzo (#Roma), pensionata 68enne trovata morta in casa: il figlio indagato per omicidio. Secondo gli inve… -