(Di giovedì 30 settembre 2021) Proseguono i dubbi e le incertezze dialle prese con la sua frequentazione altalenante conSelassiè, la sorella più piccola del terzetto attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip.sul divano: laditornerà ufficialmente nella Casa domani sera. Nel frattempo sta facendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Manuel Bortuzzo non vuole dormire con Lulù? La sua reazione dopo una proposta di Aldo Montano – VIDEO - tempoweb : Manuel #bortuzzo e #lulu Quel gesto dopo il bacio fa esplodere la polemica al #gfvip6 ?? - zazoomblog : Manuel Bortuzzo stupisce la sua reazione alla proposta di Aldo Montano - #Manuel #Bortuzzo #stupisce #reazione - PasqualeMarro : #ManuelBortuzzo bruttissimo gesto, tutti contro di lui… - zazoomblog : GF Vip 6. Aldo Montano dal vetro le parole imbarazzanti. Manuel Bortuzzo gelato: “Ma cosa dici?” - #Montano #vetro… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

l'affronto dia Lulù Selassie. Fan furiosi: ' Questo è grave... '. Negli ultimi giorni, la prima storia d'amore nata nella casa di Cinecittà ha iniziato a scricchiolare. Come riportato da Leggo, il ...bacia Lulù e poi si pulisce la bocca al GF Vip/ Video: web si spacca Tra i due è scoppiata una vera rissa che ha visto l'intervento di Luca che ha provato ad evitare conseguenze più ...Ma il gesto di Manuel Bortuzzo non è il primo della lista nei confronti di Lulù Selassiè. Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo allontana Lulù Selassié: flirt al capolinea? Lulù Selassiè: il padre di M ...Anche questa volta Lucrezia è apparsa molto affettuosa nei confronti di Manuel il quale, ad un gesto carino della ragazza, ha reagito in maniera molto particolare. I due ragazzi si sono conosciuti nel ...