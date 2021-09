Affonda il modello finto buonista osannato dalla sinistra

(Di giovedì 30 settembre 2021) La fiction Rai, le lodi all'estero e la santificazione da parte della: oggi, con la condanna di Lucano, crolla tutto ilRiace. Ma gli ultrà dell'immigrazione non si danno pace

Oggi, con la condanna in primo grado, una pietra tombale dovrebbe mettere a tacere anni di sproloqui progressisti a favore del "Riace ". Purtroppo, però, difficilmente si leveranno mea culpa ...La ratio del rapporto con gli enti territorialiin quella che il Mef definisce "una ... Ildi attuazione prevede che il Ministero della Salute e le Regioni/Asl concludano un Contratto ...Era lui ad ammetterlo: 'Io sono un fuorilegge. proprio per disattendere queste leggi balorde vado contro la legge.' . Uno slogan che da sempre piace a tutta quanta la sinistra che del terzomondismo ha ...A seguito della pronuncia del tribunale di Locri su Mimmo Lucano, Matteo Salvini ha puntato il dito contro la sinistra che l'ha candidato in Calabria ...