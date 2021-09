“Perché ho respinto 400 ragazzi” Sophie Codegoni | le lacrime e quel dramma che confessa al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 settembre 2021) Puntata ricca di emozionila del ‘GF Vip 6’, andata in onda nella serata del 27 settembre su Canale 5. Ci sono stati tantissimi momenti importanti, tra cui il nuovo arrivo di Valentina Nulli Augusti, che ha avuto un confronto con Soleil Sorge,e Alex Belli. E proprioè stata la protagonista di un altro episodio molto toccante. Non è riuscita a contenere le sueed ha pianto moltissimo, mentre raccontava di un brutto fatto che le ha segnato la vita. Intanto, alcune ore fa Soleil Sorge ha deciso di imitare Valentina e più precisamente un suo rapporto sessuale con Tommaso Eletti. Per questa ragione il popolo della rete è esploso di rabbia. Ecco come ha reagito: “Non cambierà mai. Sta ragazza ha sicuramente dei lati positivi, ma come ti viene ...