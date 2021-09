Acqua pubblica, D’Angelo: “Non sprecare l’esperienza di Abc” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A Napoli abbiamo la tariffa idrica tra le più basse di Italia, l’Acqua con una qualità mediamente superiore dell’intero paese grazie a controlli aggiuntivi, oltre 130 mila, all’anno accanto a quelli obbligatori dell’Autorità sanitaria. Abbiamo garantito ai lavoratori un solido welfare aziendale e avviato un percorso virtuoso con la trasformazione della vecchia Spa in azienda speciale Abc, tutto ciò non può e non deve essere sprecato dalla futura amministrazione comunale”. Sono state queste le parole che Sergio D’Angelo, capolista di Napoli solidale al consiglio comunale, ha rivolto al candidato sindaco Gaetano Manfredi nel corso dell’incontro Acqua pubblica, bene comune che si è svolto questa mattina nel dehors de Il Poggio. Ha partecipato il padre missionario comboniano Alex Zanotelli. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A Napoli abbiamo la tariffa idrica tra le più basse di Italia, l’con una qualità mediamente superiore dell’intero paese grazie a controlli aggiuntivi, oltre 130 mila, all’anno accanto a quelli obbligatori dell’Autorità sanitaria. Abbiamo garantito ai lavoratori un solido welfare aziendale e avviato un percorso virtuoso con la trasformazione della vecchia Spa in azienda speciale Abc, tutto ciò non può e non deve essere sprecato dalla futura amministrazione comunale”. Sono state queste le parole che Sergio, capolista di Napoli solidale al consiglio comunale, ha rivolto al candidato sindaco Gaetano Manfredi nel corso dell’incontro, bene comune che si è svolto questa mattina nel dehors de Il Poggio. Ha partecipato il padre missionario comboniano Alex Zanotelli. ...

