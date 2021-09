Slovenia, la meta più cool per vacanze all’insegna del benessere (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è un posto incantato, una terra verde e ricca di acque termali dalle proprietà altamente curative, con una ricca tradizione culturale, artistica ed enogastronomica che è pronta ad accogliervi. La Slovenia è uno dei tesori meglio custoditi d’Europa, piena di bellezze naturali incontaminate, vicina e accessibile. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è un posto incantato, una terra verde e ricca di acque termali dalle proprietà altamente curative, con una ricca tradizione culturale, artistica ed enogastronomica che è pronta ad accogliervi. La Slovenia è uno dei tesori meglio custoditi d’Europa, piena di bellezze naturali incontaminate, vicina e accessibile.

Ultime Notizie dalla rete : Slovenia meta Le partite di oggi, Lunedì 27 settembre 2021 - Calciomagazine ...00 FK Nizhny Novgorod - CSKA Mosca Serbia > Super Liga 2021/2022 16:00 FK Vodovac - Mladost Luani 18:00 Proleter Novi Sad - FK Napredak 20:00 FK ukariki - Stankom - Radnik Surdulica Slovenia > ...

Inter Atalanta come vedere diretta tv live streaming gratis Online Hesgoal ... non ha saltato né una partita, né un minuto con l'Inter ma neanche con la sua Nazionale, dove ha disputato tre gare su tre a settembre (contro Slovenia, Croazia e Cipro). Anche l'olandese Stefan De ...

Slovenia: 1093 contagiati. Mai così tanti da metà aprile LaVoce del popolo In aumento i ricoveri per Covid-19 L'ultimo aggiornamento sui dati Covid in Slovenia - cioè quello per la giornata di ieri - parla di 285 casi di positività su 1.440 test PCR processati, il 19,8%.

Brussels Airlines: è iniziato il recupero della domanda dei viaggi corporate Brussels Airlines ha iniziato a registrare, dalla scorsa metà di agosto, un leggero aumento dei viaggi d'affari in partenza dal Belgio ...

