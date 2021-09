Serie C | variano gli orari di tre gare della 7a giornata La nota

Leggi su alfredopedulla

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui ai Com. Uff. n.14/DIV del 02.09.2021 e n.27/DIV del 16.09.2021, ha disposto per le sottotele seguenti variazioni: DOMENICA 03 OTTOBRE 2021 GIRONE C VIBONESE – POTENZA Domenica Ore 14.30 LUNEDÌ 04 OTTOBRE 2021 GIRONE C PICERNO – CATANIA Lunedì Ore 15.00 MARTEDÌ 05 OTTOBRE 2021* GIRONE C CATANZARO – FIDELIS ANDRIA Martedì Ore 15.30