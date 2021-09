Rischia il posto la vice-questore No green pass, Lamorgese furiosa: gravissimo. Salvini la difende (Di lunedì 27 settembre 2021) «È bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena». È andata così per la vice questore Nunzia Alessandra Schilirò che sabato, salita sul palco di San Giovanni, nel corso della manifestazione romana dei No vax e No pass, ha definito il green pass «la tessera della discriminazione». Già, perché per la dirigente di polizia che ha preso la parola davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestare contro il lasciapassare verde, la questura ha avviato un’azione disciplinare, di cui si saprà l’esito solo nei prossimi giorni. Le polemiche, nel frattempo, impazzano, e coinvolgono il ministro dell’Interno e i diversi fronti della politica, sollecitati a intervenire sul caso. Per la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) «È bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena». È andata così per laNunzia Alessandra Schilirò che sabato, salita sul palco di San Giovanni, nel corso della manifestazione romana dei No vax e No, ha definito il«la tessera della discriminazione». Già, perché per la dirigente di polizia che ha preso la parola davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestare contro il lasciaare verde, la questura ha avviato un’azione disciplinare, di cui si saprà l’esito solo nei prossimi giorni. Le polemiche, nel frattempo, impazzano, e coinvolgono il ministro dell’Interno e i diversi fronti della politica, sollecitati a intervenire sul caso. Per la ...

