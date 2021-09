Napoli | all' ospedale Pellegrini ennesima violenza contro medici e infermieri | ' Siamo stufi di stare in trincea'

(Di domenica 26 settembre 2021) La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 2020 ed entrata in vigore il 24 settembre dello stesso anno, però, non è riuscita a porre un freno alle aggressioni nei reparti.

Advertising

sscnapoli : ?? #JuveNapoli 1-2, la Primavera di mister Frustalupi vince all’ultimo respiro! ?? #ForzaNapoliSempre - EnricoLetta : La frase più bella. La trovo all’ingresso della straordinaria Biblioteca #AnnalisaDurante di #Forcella durante la m… - bladistic : Questo Napoli è di un altro pianeta rispetto a chiunque. Forte in difesa, imprevedibile in attacco e solido a cent… - annuncianimalit : Roma: CUCCIOLO DI GATTO DA ADOTTARE: #regalo #gattini #gatti #roma Vai all'annuncio: - cn1926it : VIDEO #NapolCagliari 1-0: la sblocca #Osimhen all’11! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli all

la Repubblica

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE, ospedale Pellegrini: ancora violenze in corsia, un paziente... Noi facciamo di tutto per offrire un servizio degno'utenza, ma dall'altra parte bisognerebbe ...I sardi, invece, dopo l'esonero di Semplici hanno raccolto un punto di un due partite col tecnico toscano: pari'Olimpico contro la Lazio e sconfitta interna contro l'Empoli.(4 - 2 - 3 - 1)...Prima dell'inizio di Napoli-Cagliari è andato in scena un curioso episodio allo stadio Maradona: il protagonista è Lorenzo Insigne.Tris di doppiette servito per l’Italnuoto nella seconda giornata del match 10 della ISL 2021 che vede il successo degli Aqua Centurions che conquistano l’accesso diretto alle semifinali in programma a ...