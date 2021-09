Tragedia in Superbike: è morto il cugino di Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Annullate tutte le gare di Superbike del sabato per una Tragedia avvenuta in pista: è morto Dean Berta Vinales, dopo un incidente che ha coinvolto diversi piloti. Notizia sconvolgente nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 25 settembre 2021) Annullate tutte le gare didel sabato per unaavvenuta in pista: èDean Berta, dopo un incidente che ha coinvolto diversi piloti. Notizia sconvolgente nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

