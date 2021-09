Palazzo in fiamme a Milano: evacuato, nessun ferito (Di sabato 25 settembre 2021) Un Palazzo con circa cento residenti è stato evacuato a causa di un incendio scoppiato a Milano, in via Paravia 80, zona San Siro. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 20 a seguito delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Uncon circa cento residenti è statoa causa di un incendio scoppiato a, in via Paravia 80, zona San Siro. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 20 a seguito delle ...

