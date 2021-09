Alba Parietti come Damiano dei Maneskin? "Cosa spunta sul suo petto". Il dettaglio che manda in tilt Tale e quale show | Video (Di sabato 25 settembre 2021) Una interpretazione e una imitazione molto difficili quelle che Alba Parietti ha dovuto affrontare ieri sera sul palco di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, cui la showgirl sta partecipando come concorrente. La mamma di Francesco Oppini ha dovuto vestire i panni di Damiano David, il frontman dei Maneskin. Nonostante l'impegno, però, la sua performance non è piaciuta ai giudici. "Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati - ha ironizzato Giorgio Panariello -. Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano dei Maneskin ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Una interpretazione e una imitazione molto difficili quelle cheha dovuto affrontare ieri sera sul palco di, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, cui lagirl sta partecipandoconcorrente. La mamma di Francesco Oppini ha dovuto vestire i panni diDavid, il frontman dei. Nonostante l'impegno, però, la sua performance non è piaciuta ai giudici. "Ora ho capito perché gli altri trenon si sono presentati - ha ironizzato Giorgio Panariello -. Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantantedeiad ...

