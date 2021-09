Volley, sorteggi gironi Champions League 2021/2022: ecco come funziona (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per il sorteggio dei gironi della Cev Champions League 2021/2022 di Volley maschile e femminile: ecco come funziona. Saranno venti per genere le squadre a partecipare al quarto round della massima competizione continentale per club. Ogni gruppo sarà composto da quattro club, provenienti da ognuna delle quattro fasce stabilite dalla CEV in base al ranking. Alla quarta fascia appartengono anche i due club che supereranno i turni preliminari, in corso di svolgimento. Per quanto riguarda l’Italia saranno ben sei le squadre partecipanti: Conegliano, Novara, Monza al femminile, Civitanova, Perugia, Trento al maschile. I sorteggi si svolgeranno alle ore 18.00 di venerdì 24 settembre ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per ilo deidella Cevdimaschile e femminile:. Saranno venti per genere le squadre a partecipare al quarto round della massima competizione continentale per club. Ogni gruppo sarà composto da quattro club, provenienti da ognuna delle quattro fasce stabilite dalla CEV in base al ranking. Alla quarta fascia appartengono anche i due club che supereranno i turni preliminari, in corso di svolgimento. Per quanto riguarda l’Italia saranno ben sei le squadre partecipanti: Conegliano, Novara, Monza al femminile, Civitanova, Perugia, Trento al maschile. Isi svolgeranno alle ore 18.00 di venerdì 24 settembre ...

