Messi a rischio per la sfida con il City: i dettagli (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella sfida di sabato sera contro il Montepellier, Lionel Messi è stato escluso a causa di una contusione ossea al ginocchio. Il club ha ora confermato che Messi ha iniziato a correre di nuovo e un ulteriore aggiornamento è previsto domenica prima dell’attesissima sfida di Champions League con il Manchester City. Questa notizia giunge pochi giorni dopo che l’argentino è rimasto scioccato per essere stato sostituito dal manager Mauricio Pochettino durante il suo debutto casalingo contro il Lione lo scorso fine settimana. Messi fu sostituito al 76º minuto e fissò acutamente Pochettino al momento del cambio, rifiutando anche la stretta di mano da parte del suo connazionale. Oltre al suo sguardo furioso, Messi fece anche un gesto con le mani a parte indicando il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Nelladi sabato sera contro il Montepellier, Lionelè stato escluso a causa di una contusione ossea al ginocchio. Il club ha ora confermato cheha iniziato a correre di nuovo e un ulteriore aggiornamento è previsto domenica prima dell’attesissimadi Champions League con il Manchester. Questa notizia giunge pochi giorni dopo che l’argentino è rimasto scioccato per essere stato sostituito dal manager Mauricio Pochettino durante il suo debutto casalingo contro il Lione lo scorso fine settimana.fu sostituito al 76º minuto e fissò acutamente Pochettino al momento del cambio, rifiutando anche la stretta di mano da parte del suo connazionale. Oltre al suo sguardo furioso,fece anche un gesto con le mani a parte indicando il ...

Messi preoccupa il Psg: è ancora infortunato, City a rischio Tuttosport Psg, Messi rischia di saltare il Manchester City L'argentino ha ripreso a correre dopo il problema al ginocchio ma non ci sarà contro il Montpellier. Gara di Champions a rischio.

Ancora guai per Messi al PSG: c’è il comunicato ufficiale LEGGI ANCHE >>> Italiane spacciate in Champions: Matthaus boccia pure la “sua” Inter. Messi ha scelto il Psg quando è terminata la sua avventura col Barcellona Leo Messi salterà anche la prossima sfid ...

