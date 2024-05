Campi Flegrei - Pappalardo Ingv | L’attività sismica proseguirà ma niente paura come sul Vulcano…

(Di martedì 21 maggio 2024) A Notizie.com parla la vulcanologa dell’Osservatorio Vesuviano che spiega: “Sono scosse di magnitudo non molto alto, ma a 3 km di profondità è normale sentirle e avere timore e panico” Laè stata tanta. Una notte infernale per tanti residenti di Pozzuoli e di altre zone vicine ai, dove si sono registrate scosse di terremoto di magnitudo di 4,4 (la più alta), più altre di densità simile e soprattutto continue. “Andrà avanti così per un po’ anzi per la verità dalle 19,51 del 20 maggio non si sono mai fermate“, osserva l’esperta della zona dal punto di vista scientifico, anche perché Luciaè la vulcanologa dell’Osservatorio Vesuviano dell’(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che a Notizie.com spiega la situazione che non è così allarmante ...

