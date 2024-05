Lorenzo Cuocolo è il nuovo presidente della Fondazione Carige

Simon West sta per tornare con un nuovo adrenalinico film e avrà al centro l'attore de Il Cavaliere Oscuro di Nolan Dopo aver già interpretato il Presidente degli Stati Uniti nella serie Attacco al potere, Aaron Eckhart tornerà nello Studio Ovale per un nuovo film d'azione. Eckhart interpreterà ancora il Presidente USA in Raider, nuovo action firmato dal regista di Con Air e I mercenari 2 Simon West.

movieplayer