Ceriano Laghetto - inaugurato il nuovo piazzale dedicato a Alfieri Maserati

(Di martedì 21 maggio 2024) Venerdì scorso è statoufficialmente ailalla memoria di, il pilota e imprenditore fondatore della celebre casa automobilistica. Si tratta di unrealizzato a lato della via, a ridosso di uno dei principali ingressi al Parco delle Groane e alla sua rete di piste ...

Ceriano – Inaugurato il piazzale dedicato ad Alfieri Maserati - ceriano – Inaugurato il piazzale dedicato ad Alfieri Maserati - Alla presenza di bolidi del celebre marchio “made in Italy” (Mi-lorenteggio.com) ceriano Laghetto, 16 mVenerdì scorso è stato inaugurato ufficialmente il nuovo piazzale Alfieri Maserati che l’Amminist ... mi-lorenteggio

Saronno, camion blocca piazza Cadorna ma… il conducente “si libera” da solo - Saronno, camion blocca piazza Cadorna ma… il conducente “si libera” da solo - SARONNO - Ha preso "male" la curva di piazza Cadorna ed è rimasto incastrato con il suo mezzo pesante. Ha finito per bloccare il traffico e ad un certo ... ilsaronno

Papa Francesco, la nostra diretta domani su Daily Verona Network - Papa Francesco, la nostra diretta domani su Daily Verona Network - PERCORSI NAVETTE NELLA GIORNATA DI SABATO 18 MAGGIO 2024 Linea C: da pargheggio Stadio “Park C” a Piazza S. Zeno via Vittime Civili di Guerra. Prima corsa ore 6 da Stadio, Park C direzione S. Zeno. giornaleadige