Tiro a segno | gli Europei di Osijek l’ultima chance olimpica per Ceccarelli - Spinella e Mazzetti

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 28 e 29 maggio si disputeranno le finali delle specialità olimpiche deglisenior 2024 da 25 e 50 metri di: nella manifestazione di, in Croazia, saranno in palio due pass olimpici per ciascuna specialità, ed inoltre verranno assegnati punti validi per il ranking olimpico, in palio poi anche neltappa di Coppa del Mondo prima della chiusura del periodo di qualificazione, in programma a Monaco di Baviera da lunedì 3 da venerdì 7 giugno. Tornando ad, si tratterà deloccasione di qualificazione ai Giochi Olimpici per quasi tutti gli azzurri: nella carabina 3 posizioni da 50 metri saranno in gara tra gli uomini Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci, Simon Weithaler e Riccardo Armiraglio, e tra le donne Sofia Ceccarello, Barbara ...