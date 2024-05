Milan - addio Kjaer Il saluto di Pioli | Sono sicuro che…

Le parole di Simon Kjaer , difensore del Milan , che ha annunciato l’ addio ai rossoneri: «Indossare questa maglia è stato un sogno» Simon Kjaer è intervenuto alle 15 in un’intervista su Milan TV, annunciando l’ addio ai rossoneri. Di seguito le sue parole. CHE EMOZIONI PROVA – «Positive e negative, ma sono un paio di mesi in cui ho avuto la […] calcionews24

Calciomercato Milan, pericolo dall’Olanda: possibile addio - Calciomercato milan, pericolo dall’Olanda: possibile addio - Un giocatore rossonero potrebbe dire addio in estate nel caso in cui non dovesse arrivare ... potrebbero non bastare per finanziare grosse operazione di mercato. In quel caso il milan potrebbe ... spaziomilan

Segrate lo ha adottato, ora piange "l'angelo biondo" Karl-Heinz Schnellinger - Segrate lo ha adottato, ora piange "l'angelo biondo" Karl-Heinz Schnellinger - Era "l’angelo biondo" del milan di Gianni Rivera. Si è spento all’età di 85 anni all’ospedale San Raffaele di Segrate, nella città dove aveva scelto di vivere dopo il ritiro dal calcio, Karl-Heinz Sc ... primalamartesana

Simon Kjaer saluta il Milan: "Momento giusto di dirsi addio" - Simon Kjaer saluta il milan: "Momento giusto di dirsi addio" - Dopo quattro anni e mezzo volge al termine l’avventura di Simon Kjaer al milan. Il danese, come confermato in un’intervista rilasciata a milan Tv, lascerà i rossoneri alla fine di questa stagione, ... milanotoday