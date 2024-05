Putin non è il nuovo Hitler o Stalin Ha reagito alla minaccia degli Usa

Visita di Stato del presidente russo Vladimir Putin in Cina. Obiettivo, “rafforzare ulteriormente la partnership” tra i due Paesi e scambiare con l’omologo Xi Jinping “opinioni sulle questioni internazionali”. Il capo del Cremlino è arrivato a Pechino in aereo all’alba. Il suo corteo si è fermato davanti alla Grande Sala del Popolo in piazza Tiananmen dove è stato accolto dai membri dell’Esercito popolare di liberazione sull’attenti mentre l’artiglieria lanciava un saluto con i cannoni.

ilfattoquotidiano

Mentre la regione di Kharkiv è sempre più stretta nella morsa dell'esercito russo, il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in visita a sorpresa a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Le prossime settimane e mesi chiederanno molto agli ucraini, che hanno già sacrificato molto, ma non siete soli», le parole di Blinken, che ha assicurato che i primi aiuti del recente pacchetto di sostegno da 60 miliardi di dollari approvato da Washington «sono ora in arrivo».

iltempo