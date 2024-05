La carica di De Roon | Urlo con il mister? Lui grida già per due… Ci meritiamo questa coppa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Dublino (Irlanda). “Sono tornato ieri con la squadra e ho detto a me stesso che dovevo essere carico, dovevo portare energia positiva, faccio il mio come sempre. Vogliamo vincere, con o senza di me non importa, è importante vincere e alzare il trofeo”. Marten denon ha tempo per guardarsi alle spalle: vuole guardare avanti, non alla delusione ma alla voglia di spingere i suoi compagni verso la conquista di un obiettivo prestigioso come l’Europa League. “Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, tutto è andato molto bene, abbiamo meritato di vincere e giocarefinale”, ha affermato alla vigilia della sfida con il Leverkusen in conferenza stampa: Finale di Europa League, Dein conferenza stampa Lo striscione esposto fuori casa sua dai tifosi: “Sto meglio, la delusione è un po’ passata, lo striscione stamattina mi ha ...