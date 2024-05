Tennis -Sinner parte per Parig -esami ok

(Di martedì 21 maggio 2024) 19.10 La risonanza alla quale si è sottoposto Jannikha dato un responso positivo. Ilta italiano, quindi, ha deciso di partire peri dove verificherà le proprie condizioni in vista del torneo del Grande Slam. Il campione italiano sosterrà i primi allenamenti già domani per poi sciogliere definitivamente le riserve.

Tennis, impresa di Camilla Rosatello: a Rabat battuta la numero 36 del mondo - tennis, impresa di Camilla Rosatello: a Rabat battuta la numero 36 del mondo - Grande impresa di Camilla Rosatello sulla terra rossa marocchina di Rabat. L’atleta di Lagnasco, tornata ad allenarsi tra le mura amiche presso la VTT sui campi del tennis Stadium, ha vinto il match ... cuneodice

Ginevra, fuori Murray: Djokovic debutta contro Hanfmann - Ginevra, fuori Murray: Djokovic debutta contro Hanfmann - Il numero 1 del mondo, per la prima volta in tabellone al tennis Club de Genève at the Parc des Eaux-Vives, il più antico e più grande circolo tennis svizzero, debutterà contro il tedesco Yannick ... sport.tiscali

Le Iene stasera in tv, anticipazioni e ospiti: dal servizio esclusivo su Chico Forti (parlano anche i figli) al monologo di Benedetta Porcaroli - Le Iene stasera in tv, anticipazioni e ospiti: dal servizio esclusivo su Chico Forti (parlano anche i figli) al monologo di Benedetta Porcaroli - L'inchiesta sugli Internazionali di tennis Nel corso degli ultimi giorni sono stati puntati molti riflettori sugli Internazionali di tennis d'Italia: il torneo maschile è stato vinto dal tedesco ... corriereadriatico