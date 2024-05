Toni Kroos del Real Madrid annuncia il ritiro dal calcio - il patrimonio del tedesco

“Il Real Madrid è e sarà il mio ultimo club. Oggi sono felice e orgoglioso di aver trovato nella mia testa e nel mio cuore il momento giusto per questa decisione”. Suo nonno lo aveva convinto a rinnovare per un’altra stagione, almeno fino al 2024. Promessa mantenuta: a distanza di un anno, ora è davvero finita. Toni Kroos annuncia l’addio al Real Madrid e al calcio . ilfattoquotidiano

Kroos si ritira: il commovente messaggio social di Cristiano Ronaldo sui social - kroos si ritira: il commovente messaggio social di Cristiano Ronaldo sui social - Il portoghese, fresco di convocazione agli Europei, ha reso omaggio al suo ex compagno ai tempi del Real Madrid ... corrieredellosport

Cristiano Ronaldo, nuovo record con il suo Portogallo: convocato per il suo sesto Europeo di fila - Cristiano Ronaldo, nuovo record con il suo Portogallo: convocato per il suo sesto Europeo di fila - È il tedesco toni kroos, 34 anni, centrocampista del Real Madrid. Dopo l'Europeo in casa dirà basta. Vent'anni dopo il suo debutto agli Europei 2004 organizzati in Portogallo e ad otto anni dopo ... leggo

Il grafico dei passaggi di Kroos in 9 anni di Real Madrid è pazzesco: assomiglia ad un’opera d’arte - Il grafico dei passaggi di kroos in 9 anni di Real Madrid è pazzesco: assomiglia ad un’opera d’arte - toni kroos lascia dietro di sé al Real un'eredità calcistica ineguagliabile: il grafico dei suoi 22mila passaggi nei nove anni a Madrid è davvero impressionante ... fanpage